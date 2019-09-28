Son Dakika Haberleri: Tokat fünyeyle patlatılacak şüpheli çanta polisin çıktı
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Tokat fünyeyle patlatılacak şüpheli çanta polisin çıktı

33 dakika önce

Fünyeyle patlatılacak şüpheli çanta polisin çıktıTOKAT'ta cadde üzerine bırakılan sırt çantası paniğe yol açtı.

Fünyeyle patlatılacak şüpheli çanta polisin çıktı

TOKAT'ta cadde üzerine bırakılan sırt çantası paniğe yol açtı. Çantanın, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılacağı sırada bir polis memuruna ait olduğu ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki kaldırıma bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar, polisi aradı. Polis ekipleri, çantanın bulunduğu kaldırıma güvenlik şeridi çekerek, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından da boma imha uzmanı çağrıldı. Uzman polis beklenirken, esnafa dükkanlarına girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bu sırada ise bazı vatandaşlar, cep telefonları ile çantayı görüntülemeye çalıştı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlatmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada polis telsizinden yapılan anons ile çantanın bir polis memuruna ait olduğu bildirildi. Patlatma işlemi durdurulurken, polis memuru olay yerine gelerek çantasını aldı. Polisin alışveriş sırasında çantasını unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Tokat fünyeyle patlatılacak şüpheli çanta polisin çıktı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:55 Kaynak: DHA
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