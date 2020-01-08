Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Şahin: "Tercih edilen bir üniversiteyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Şahin: 'Tercih edilen bir üniversiteyiz' - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Şahin: "Tercih edilen bir üniversiteyiz"

6 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "Adını Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dan alan üniversitelerinin tercih edilen bir üniversite olduğunu vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Şahin:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "Adını Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dan alan üniversitelerinin tercih edilen bir üniversite olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şahin, Rektörlük makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin başta Tokat olmak üzere bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Üniversitenin 16 fakülte, 15 meslek yüksekokulu ve 4 yüksekokul ile 35 bin öğrenciyi geleceğe hazırladığını ifade eden Prof. Dr. Bünyamin Şahin, şöyle devam etti:

"Güler yüzlü, şeffaf, katılımcı, girişimci, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin ekonomik, sosyal kültürel yapısına katkı sağlayan ve tercih edilen bir üniversiteyiz. Tüm insanlığın refahına ve kültürüne doğrudan etki eden, gerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel çalışmalar yapmak, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz."

Üniversite yerleşkesinde, öğrencilerin mutluluğu ve rahatı için her türlü sosyal donatı ve yaşam alanlarını oluşturmaya gayret gösterdiklerine işaret eden Rektör Şahin, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin ana yerleşkesi içinde öğrencilerin alışveriş yapması için bir marketler zincirinin şubesini açtık. Öğrenci butiği açarak isteyen her öğrencimize iki çift olmak üzere beğendiği markalı kıyafetleri ücretsiz veriyoruz. Ekonomik durumu olmayan öğrencilerimize sürekli veriyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında iş sorunu yaşamamaları için kariyer merkezi kurarak burada, iş görüşmesi eğitimlerinden giyim kuşam, konuşma ve davranış tutumları eğitimleri veriyoruz. Psikolojik danışma ve rehberlik birimi de kurarak öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemiz içinde ve dışında dolmuş durakları koyduk. Durakları tarihi Tokat evleri şeklinde yaptırarak hem Tokat evlerini tanıtmak istedik hem de öğrencilere mahalle duygusu yaşatmak istedik. Biz, öğrencilerimizle varız. Onların başarısı üniversitemizin olduğu kadar ülkemizin de başarısıdır."

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü

Son Dakika Haberleri
22:26 Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
22:25 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni - Son Dakika
22:23 Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Son Dakika
22:21 Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
22:17 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 22:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Şahin: "Tercih edilen bir üniversiteyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]