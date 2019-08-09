Son Dakika Haberleri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye'de 13., Dünyada ise 1092. sıraya yükseldi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye'de 13., Dünyada ise 1092. sıraya yükseldi

35 dakika önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye'de 13., Dünyada ise 1092. sıraya yükseldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye'de 13., Dünyada ise 1092. sıraya yükseldi, System.String[]
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye'de 13., Dünyada ise 1092. sıraya yükseldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversiresi Centre for World University Rankings (CWUR) adlı kuruluşun her yıl yayınladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 99 ülkeden 20 bin üniversite içerisinde 1092. sırada yer alarak dünyadaki ilk yüzde 5.5'lik dilimde kendisine yer buldu. İlk 2 binde üniversitelerin adlarının yayınlandığı listede Türkiye'den 61 üniversite kendisine yer bulabildi. Sıralamada ulusal bazda 13.'lüğe yükselen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi "Araştırma Performansı Sıralamasında da 69.8 puanla dünya genelindeki sıralamada 1092. sıraya çıktı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ayrıca listede sıralamasını bir önceki yıla göre yükselten birkaç Türk üniversitesinden biri olma başarısını gösterdi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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