Son Dakika Haberleri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni logosunu arıyor
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni logosunu arıyor

1 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kurumsal logosunu değiştirme kararı aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni logosunu arıyor, System.String[]
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kurumsal logosunu değiştirme kararı aldı. Üniversite düzenlediği logo tasarım yarışmasıyla yeni logosunu belirleyecek.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kurumsal yapısında kullanılacağı; öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanlarda öncü bir üniversite olma yönünü, ulusal, evrensel bilimsel ve etik değerler ile ilkeleri benimsediğini gösteren, misyon ve vizyonunu ön plana çıkaracak; tarihi ve doğal güzellikleriyle Tokat'ın kültürel değerlerini yansıtacak yeni bir logo kullanma kararı aldı.

Tüm katılımcılara açık olan yarışmaya katılımcıların tasarımların özgün olması bekleniyor. Tasarlanacak logonun daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması da gerekiyor. Diğer kurum ve kuruluş amblem-logolarını çağrıştırmaması gereken yarışmaya her katılımcı en fazla 3 adet tasarımla katılabiliyor. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimi olan yarışma için hazırlanan logolar üniversitenin internet sitesinde yayınlanan başvuru formu ve eserin açıklamasıyla birlikte togulogo@gop.edu.tr gönderilecek. Posta ve kargo yoluyla da çalışmalar Üniversiteye gönderilebilecek. Yarışmada birinci olarak seçilecek eser sahibine 5 bin, ikinci olan eser sahibine 2 bin ve üçüncü olan eser sahibine de bin lira ödül verilecek. Yarışma sonuçları, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından belirlenecek tarihlerde Gaziosmanpaşa Üniversitesinin resmi internet sitesi olan www.gop.edu.tr üzerinden açıklanacak. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
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