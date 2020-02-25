TOKAT Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmezi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKAT Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmezi - Son Dakika

TOKAT Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmezi

6 saat önce

Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmeziTOKAT'ta, el işlemesiyle üretilen 100 gramlık Tokat bileziği kentte en çok tercih edilen altın olarak dikkat çekiyor.

TOKAT Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmezi, System.String[]

Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmezi

TOKAT'ta, el işlemesiyle üretilen 100 gramlık Tokat bileziği kentte en çok tercih edilen altın olarak dikkat çekiyor.

Kafkaslar'dan gelerek, Tokat'a yerleşen kuyumcu ustalarının çıkardıkları altın bilezik geleneği 300 yıldır sürdürülüyor. Altın külçelerinin eritilerek, çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilip, elde edilen tellerin işlenmesiyle yapılan 100 gramlık Tokat bileziği, en önemli hediye ürünü olarak ön plana çıkıyor. Fiyatlardaki yükselişle bu günlerde 100 gramlık bilezikler 33 bin lira civarında rakamlara satılıyor.

Tokat bileziğinin yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğunu kaydeden 30 senelik kuyumcu Bilal Çinkılıç (50), "Eski İpek yolu Tokat üzerinden geçiyordu. O dönemlerde de Ermeni ustalarımız çok meşhurdu. O zamandan gelen bir süreç. Tokat bileziği geleneğini halen yaşatıyoruz. Orijinal 100 gramdan oluşur. 200 grama kadar da özel yapılıyor. Nesilden nesle kalma özelliği var. Yıpranma olmuyor. Torun'dan toruna kalacak bir üründür.  Tokat bileziğine tüm kadınlar rağbet gösteriyor. Bazen de il dışına ve yurt dışına sipariş alıp gönderiyoruz" dedi.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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