Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat gündem haberi: Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı - Son Dakika

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