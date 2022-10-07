Tokat gündem haberi: Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
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Tokat gündem haberi: Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı

07.10.2022 17:46
Tokat gündem haberi: Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı

Tokat gündem haberi | Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde et döner, pilav ve çorba yiyen hastane personeli ile refakatçiler, bir süre sonra istifra şikayetiyle hastanenin acil servisine başvurdu.

Yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Son dakika haber! Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi Son dakika haber! Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat gündem haberi: Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat gündem haberi: Tokat'ta hastanede yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 50 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
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