Tokat gündem haberi | Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tokat gündem haberi | Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı

12.10.2022 16:58
Tokat gündem haberi | Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı

Tokat gündem haberi: Tokat'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, Tokat ve Niksar ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 205 litre kaçak içki, 5 bin 35 kilogram fermente halinde alkol, 5 litre kaçak viski, bir ruhsatsız av tüfeği ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat gündem haberi | Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat gündem haberi | Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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