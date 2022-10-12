Jandarma ekipleri, Tokat ve Niksar ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 205 litre kaçak içki, 5 bin 35 kilogram fermente halinde alkol, 5 litre kaçak viski, bir ruhsatsız av tüfeği ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat gündem haberi | Tokat'ta kaçak içki operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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