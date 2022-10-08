Tokat gündem haberleri | Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Tokat gündem haberleri | Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

08.10.2022 11:58

Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu Tokat'ta gök gürültülü havanın ardından dolu yağışı kısa süreli etkili oldu.

Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

TOKAT - Tokat'ta gök gürültülü havanın ardından dolu yağışı kısa süreli etkili oldu.

Kent merkezinde dolu yağışına yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yer aradı. Gök gürültüsü ile birlikte başlayan dolu yağışı kısa sürdü. Nohut tanesi büyüklüğünde yağan dolu yerini yağmura bıraktı. Kısa süreli yağmur yağışı yağışının ardından hava normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağmur yağışının Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat gündem haberleri | Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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