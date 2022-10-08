Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağmur yağışının Çankırı , Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara 'nın kuzeyi ve Ordu 'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat gündem haberleri | Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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