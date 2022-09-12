Tokat gündem: Tokat'ta dün söndürülen ormanda yeniden yangın çıktı - Son Dakika
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Tokat gündem: Tokat'ta dün söndürülen ormanda yeniden yangın çıktı

12.09.2022 15:02
Tokat gündem: Tokat'ta dün söndürülen ormanda yeniden yangın çıktı

Tokat haber: TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, dün çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen ormanda bugün de yangın başladı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, dün çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen ormanda bugün de yangın başladı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bugün öğle saatlerinde yeniden çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Reşadiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat gündem: Tokat'ta dün söndürülen ormanda yeniden yangın çıktı - Son Dakika

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