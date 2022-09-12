Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası'nda orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bugün öğle saatlerinde yeniden çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Reşadiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat gündem: Tokat'ta dün söndürülen ormanda yeniden yangın çıktı - Son Dakika

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