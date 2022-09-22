Tokat haber | Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat haber | Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

22.09.2022 14:15
Tokat haber | Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Edinilen Tokat gelişmesine göre TOKAT'ta amca çocukları arasında ağaç kesme meselesinden çıkan kavgada yaralanan Sinan Nazik (42) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TOKAT'ta amca çocukları arasında ağaç kesme meselesinden çıkan kavgada yaralanan Sinan Nazik (42) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 18 Eylül'de merkeze bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında meydana geldi. Sinan Nazik (42) ile kuzeni Cemalettin Nazik'in oğlu Yasin Nazik arasında ortak oldukları kavak ağaçlarının kesilerek satılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, bu sırada Cemalettin Nazik, av tüfeğiyle Sinan Nazik'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan Nazik, eşi Şerife (40), kız kardeşi Munise (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 çocuk annesi Munise Nazik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuk babası Sinan Nazik de dün gece yaşamını yitirdi. Sinan Nazik'in cenazesi bugün Behzat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Cemalettin Nazik ile oğulları Yasin ve Tunahan Nazik, tutuklanmıştı.


YORUMLAR
500
Edirne gündem haberi... Cenk Çelik'i silahla vuran zanlı yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı Edirne gündem haberi... Cenk Çelik'i silahla vuran zanlı yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu Tokat'ta kayıp ihbarı yapılan kardeşler evde bulundu
Kaynak: DHA

Eylül, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haber | Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
12:07 Ruslar Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya'dan kaçıyor! Kazakistan yolundaki uzun kuyruklar görüntülendi
11:47 A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:22:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat haber | Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement