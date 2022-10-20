Edinilen biliye göre Tokat İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, U.E. ile A.G. isimli kişilerin köyde bulunan ahırda kaçak alkol ürettiği ve Tokat şehir merkezine getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 195 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat haber... Tokat'ta bir ahırda 195 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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