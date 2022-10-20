Tokat haber... Tokat'ta bir ahırda 195 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat haber... Tokat'ta bir ahırda 195 litre kaçak içki ele geçirildi

20.10.2022 12:38
Tokat haber... Tokat'ta bir ahırda 195 litre kaçak içki ele geçirildi

Edinilen Tokat haberine göre Tokat'ta ahırda içki üretip piyasaya sürme hazırlığındaki iki kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta ahırda içki üretip piyasaya sürme hazırlığındaki iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen biliye göre Tokat İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, U.E. ile A.G. isimli kişilerin köyde bulunan ahırda kaçak alkol ürettiği ve Tokat şehir merkezine getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 195 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat haber... Tokat'ta bir ahırda 195 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat haber... Tokat'ta bir ahırda 195 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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