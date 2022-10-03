Tokat haber... Tokat'ta çalınan para ve sigaralar ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat haber... Tokat'ta çalınan para ve sigaralar ele geçirildi

03.10.2022 10:36
Tokat haber... Tokat'ta çalınan para ve sigaralar ele geçirildi

Tokat gelişmesine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalınan 200 bin lira para ile birlikte 60 bin lira değerindeki 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çalınan 200 bin lira para ile birlikte 60 bin lira değerindeki 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Reşadiye ilçesi Sultan Reşat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekel bayisinde meydana geldi. Yaklaşık 200 bin lira ve değerli evrakların içinde olduğu çelik kasa ile 2 bin paket sigarayı çalan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Şahsın çaldıklarını bir pikaba yüklemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, pikabı ilçe merkezi dışında terk edilmiş vaziyette buldu. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.R.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan yaklaşık 200 bin TL, ticari evrak bulunan çelik kasa, yaklaşık değeri 60 bin TL olan 2 bin paket değişik markalarda sigara ve 6 şişe içki, şüpheli şahsın babasına ait evde ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Reşadiye, Hisarcık, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat haber... Tokat'ta çalınan para ve sigaralar ele geçirildi - Son Dakika

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