Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak alkol üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen adreslere eş zaman operasyon düzenledi. Tokat merkez ve Niksar ilçesinde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 35 kilogram fermente halinde alkol mamulü, 205 litre kaçak alkol, 5 litre kaçak viski, 3 adet alkol damıtma makinesi, alkol üretiminde kullanılan ocak, bakır kazan ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat haber! Tokat'ta kaçak alkol operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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