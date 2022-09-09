Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması

TOKAT'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatronun turizme kazandırılması için kazı çalışmaları başladı.

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılan antik tiyatro alanında kazı çalışmaları başladı. Antik tiyatronun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, arkeolojik kazılara önem verdiklerini belirterek, "Yeni bir kazı alanı olarak tiyatro bölümünde kazı çalışmamız başladı. Gaziosmanpaşa Üniversitemiz tarafından başlatılan bu kazı çalışması ayrıca üniversitenin arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında eleman yetiştirilmesine katkı sunacak. Zile'mize ve Tokat'ımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin ise "Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılmış bir antik tiyatro söz konusu. Bu antik tiyatro Tokat'taki tek antik tiyatro olması özelliği ile önem kazanmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı antik tiyatrolardan bir tanesidir. Kayalara oyularak yapılmış bu antik tiyatronun bir kısmı gün yüzündedir" diye konuştu.