Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması

09.09.2022 13:52
Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması

Tokat haberi... TOKAT'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatronun turizme kazandırılması için kazı çalışmaları başladı.

TOKAT'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatronun turizme kazandırılması için kazı çalışmaları başladı.

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılan antik tiyatro alanında kazı çalışmaları başladı. Antik tiyatronun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, arkeolojik kazılara önem verdiklerini belirterek, "Yeni bir kazı alanı olarak tiyatro bölümünde kazı çalışmamız başladı. Gaziosmanpaşa Üniversitemiz tarafından başlatılan bu kazı çalışması ayrıca üniversitenin arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında eleman yetiştirilmesine katkı sunacak. Zile'mize ve Tokat'ımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin ise "Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılmış bir antik tiyatro söz konusu. Bu antik tiyatro Tokat'taki tek antik tiyatro olması özelliği ile önem kazanmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı antik tiyatrolardan bir tanesidir. Kayalara oyularak yapılmış bu antik tiyatronun bir kısmı gün yüzündedir" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Tokat'ta antik kent Sepastapolis'i gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor Tokat'ta antik kent Sepastapolis'i gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor
Kaynak: DHA

Jül Sezar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat haber | Zile Kalesi kayaları oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement