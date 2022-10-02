Tokat haberi: MSB'den Tokat'taki resepsiyona ilişkin açıklama - Son Dakika
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Tokat haberi: MSB'den Tokat'taki resepsiyona ilişkin açıklama

02.10.2022 15:39
Tokat haberi: MSB'den Tokat'taki resepsiyona ilişkin açıklama

Tokat bölgesinden gelen habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili düzenlenen resepsiyona ilişkin, "Olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk...

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili düzenlenen resepsiyona ilişkin, "Olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.

MSB, Tokat'ta 30 Ağustos nedeniyle düzenlenen etkinlikte bazı askerlerin, misafirleri karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçmesine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır" denildi.


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Kaynak: DHA

Tokat, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haberi: MSB'den Tokat'taki resepsiyona ilişkin açıklama - Son Dakika

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