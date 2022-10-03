Tokat haberi | Niksar'da Jandarma'dan servis araçlarına özel denetim

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Niksar'da İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 2022-2023 yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanması için okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Talazan Gurup yolu üzerinde uygulama yapan trafik timleri, servis araçlarının yanı sıra güzergah üzerinde seyreden diğer araçlar üzerin de de kontroller yaparak, sürücülerin trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda da uyarılarda bulundular.

Trafik denetimlerinde, sürücü ve araçlara ait belgelerin yanısıra araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerleri, ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edildi.

Öte yandan Talazan grup yolunda jandarma ekipleri tarafından radar levhaları da yerleştirilerek, güzergah üzerinde radar uygulamasının başladığı bildirildi. - TOKAT