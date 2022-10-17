Tokat haberi... Tokat'ta 12 Kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tokat haberi... Tokat'ta 12 Kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1kişi tutuklandı

17.10.2022 13:26
Tokat haberi... Tokat'ta 12 Kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1kişi tutuklandı

Tokat yerel 3. sayfa haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde emniyet birimlerince yapılan operasyonda 12 kilo 580 uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde emniyet birimlerince yapılan operasyonda 12 kilo 580 uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niksar ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda; 12 kilo 580 gram Esrar Maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat haberi... Tokat'ta 12 Kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat haberi... Tokat'ta 12 Kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1kişi tutuklandı - Son Dakika
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