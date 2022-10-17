Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niksar ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda; 12 kilo 580 gram Esrar Maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat haberi... Tokat'ta 12 Kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1kişi tutuklandı - Son Dakika

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