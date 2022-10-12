İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Niksar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat haberi: Tokat'ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

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