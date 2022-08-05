Tokat haberi | Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı - Son Dakika
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Tokat haberi | Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı

05.08.2022 22:48
Tokat haberi | Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı

Tokat haberi... Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 06 U 8463 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Kalaycık kavşağında devrildi.

Kazada, sürücü ile nişanlısı D.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin kaza yerine gelen yakınları, yaklaşık 10 dakika cep telefonu aradılar. Aramalara rağmen bulunamayan cep telefonunun hastanede olduğu belirlendi.

Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haberi | Tokat'ta devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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