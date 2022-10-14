Tokat haberi | Tokat'ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat haberi | Tokat'ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi

14.10.2022 12:32
Tokat haberi | Tokat'ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi

Edinilen Tokat gelişmesine göre Tokat'ta 100 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Tokat'ta 100 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından, il merkezinde bir kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda ikametin bodrum katında yapılan aramalarda, bandrolsüz 100 bin adet boş makaron ve 16 kilogram tütün ile, suç unsuru çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyet birimlerince gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haberi | Tokat'ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat haberi | Tokat'ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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