Operasyonda ikametin bodrum katında yapılan aramalarda, bandrolsüz 100 bin adet boş makaron ve 16 kilogram tütün ile, suç unsuru çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat haberi | Tokat'ta bir ikamette 100 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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