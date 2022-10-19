Bağ evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bandrolsüz 125 bin boş makaron, 65 bin doldurulmuş paket sigara, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği ve 150 kilogram tütün ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat haberleri! Tokat'ta 125 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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