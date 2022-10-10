Polis ekipleri iki ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 493 gümrük kaçağı telefona el koyuldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat haberleri: Tokat'ta 493 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi - Son Dakika

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