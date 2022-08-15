Tokat haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

15.08.2022 22:16
Tokat haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Tokat gündem haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ozan Sağır idaresindeki 60 EM 727 plakalı otomobil, D-100 Erbaa- Niksar kara yolu Tepekişla mevkisinde Mustafa Yüksel (30) yönetimindeki 60 KA 116 plakalı otomobil ile çarpıştı ve yolda çıkarak devrildi.

Kazada, sürücülerden Mustafa Yüksel ile aynı araçta bulunan Sündüs (58), Öznur (28), Oğuz Kapan (3), Esma Sultan (1), İpek Elif (9) ve Abdulkadir Yüksel (3) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Yüksel, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haberleri: Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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