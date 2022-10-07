Kadına şiddet konusunda erkeklere eğitim veriliyor - Son Dakika
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Kadına şiddet konusunda erkeklere eğitim veriliyor

07.10.2022 09:28

Tokat'tın Almus ilçesinde kadına şiddet ile ilgili erkeklere eğitim veriliyor.

Tokat'tın Almus ilçesinde kadına şiddet ile ilgili erkeklere eğitim veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Almus ilçesinde de bugüne kadar kamu kurum kuruluşlarında çalışan ve muhtarlardan oluşan 483 kişiye eğitim verildi. İlçede kamu kurumlarında çalışanların ardından vatandaşlara eğitim verilecek.

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, eğitimlere kamu kurumunda çalışanlardan başladıklarını belirterek, "Bu eğitimler kısa vadeli değil. Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlerimizin koordinasyonunda yönetiyoruz. Detaylı eğitim veriyorlar. Buna ilişkin anket veya testler de uyguluyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 1500 kişiye bu konularda eğitim verebilmek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Tokat, Almus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına şiddet konusunda erkeklere eğitim veriliyor - Son Dakika

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