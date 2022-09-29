TOKAT'TA ORMANDA KAYBOLAN YAŞLI 2 GÜN SONRA BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

TOKAT'TA ORMANDA KAYBOLAN YAŞLI 2 GÜN SONRA BULUNDU

29.09.2022 17:00

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, 2 gün önce çıra toplamak için gittiği ormanda kaybolan Bahattin Öztürk (81) jandarma takip köpeği 'Talan'ın yardımıyla köyden 6 kilometre uzakta bulundu.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, 2 gün önce çıra toplamak için gittiği ormanda kaybolan Bahattin Öztürk (81) jandarma takip köpeği 'Talan'ın yardımıyla köyden 6 kilometre uzakta bulundu.

Reşadiye ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk, önceki gün çıra temin etmek için ormana gitti. Köye geri dönmeyince Öztürk'ün yakınları, köylülerle bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öztürk'ün bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

KÖYDEN 6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Aramalar sürerken Bahattin Öztürk, jandarma iz takip köpeği 'Talan'ın yardımıyla köyden 6 kilometre uzaklıktaki bir tepede saat 16.30 sıralarında bulundu. Arama çalışmalarına katılan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri bitkin haldeki Öztürk'ü sırtına alarak dağlık alandan ambulansa kadar taşıdı. Öztürk, sağlık kontrolü için Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | En acı ölüm: Oğlu, kestiği ağacın altında kaldı Son dakika haberleri | En acı ölüm: Oğlu, kestiği ağacın altında kaldı Yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı Yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı Kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği 'Talan' buldu Kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği 'Talan' buldu
Kaynak: DHA

Jandarma, Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKAT'TA ORMANDA KAYBOLAN YAŞLI 2 GÜN SONRA BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: TOKAT'TA ORMANDA KAYBOLAN YAŞLI 2 GÜN SONRA BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement