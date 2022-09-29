TOKAT'TA ORMANDA KAYBOLAN YAŞLI 2 GÜN SONRA BULUNDU

KÖYDEN 6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Aramalar sürerken Bahattin Öztürk, jandarma iz takip köpeği 'Talan'ın yardımıyla köyden 6 kilometre uzaklıktaki bir tepede saat 16.30 sıralarında bulundu. Arama çalışmalarına katılan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri bitkin haldeki Öztürk'ü sırtına alarak dağlık alandan ambulansa kadar taşıdı. Öztürk, sağlık kontrolü için Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. ( DHA )

Reşadiye ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk, önceki gün çıra temin etmek için ormana gitti. Köye geri dönmeyince Öztürk'ün yakınları, köylülerle bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öztürk'ün bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

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