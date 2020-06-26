Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak - Son Dakika

Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı deva eden Tokat Hava Limanının 2021 yılının başlarında hizmete açılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı deva eden Tokat Hava Limanının 2021 yılının başlarında hizmete açılacağını açıkladı.

Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi

Ankara'dan hava yolu ile Tokat'a gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu il protokolü karşıladı. Yeni Hava Limanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, burada çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Adından Tokat-Niksar yolu Dönekse şantiyesine uğradı. Karaismailoğlu'na DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'de eşlik etti.

2021 BAŞLARINDA AÇILACAK

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Tokat Hava Limanı'nın 2021 yılı başlarında açılacağını belirterek, "Tokat Hava Limanı şantiyesinde incelemelerimizi yaptık. Pist çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde pistle ilgili tüm işlemler tamamlanmış olacak. Terminal binasında da kaba işlemler tamamlandı, ince işlemlere başlanılacak. İnşallah önümüzdeki yılın başlarında Tokat Hava Limanına güvenilir bir şekilde uçaklarımız inebilecek. İnşallah Tokatlıları Dünya ile buluşturmuş olacağız. Tokat'a yakışır bir hava limanı ile önümüzdeki yılın başlarında tanımış olacağız. Çalışmaların biran önce bitmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

TOKAT-NİKSAR KARAYOLUNDA ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Karaismailoğlu, Tokat-Niksar karayolunda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtip, "Tokat-Niksar karayolunun şantiyesinde bulunmaktayız. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2x2 duble yolun bir kısmı tamamlanıp trafiğe açıldı. Kalan kısımların planlamalarını yapıyoruz. Tokat-Niksar karayolunu 2x2 güvenli bir yol olarak Tokatlılara, Niksarlılara hizmete almanın hedefi içerisindeyiz. Niksar, Tokat'ın Karadeniz'e açılan bir noktası. İnşallah ilerleyen dönemlerde Tokat'ın da Karadeniz'e açılan kısmını konforlu bir şekilde bağlamış olacağız" dedi.

15 ÜLKE İLE UÇUŞLAR BAŞLADI, 100 ÜLKE İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Karaismailoğlu açıklamalarında 15 ülke ile uçuşların başladığını 100 ülke ile uçuşların başlaması için görüşmelerin sürdüğünü dile getirip, "1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşmeye başlamıştık. 100 ülke ile uluslararası uçuşların başlaması için görüşmelerimiz devam ediyor. Yoğun bir diploması var. Yaklaşık 15 ülke ile uçuşlarımız başladı. Diğerlerinin de takipçisiyiz. Bu sadece bizim isteğimiz ile olmuyor. Karşı tarafı da ikna etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, hükümetimiz el birliği ile bu sürecin kısa sürede atlatılması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Manisa'da yaşanan depreminde iletişim sorunu yaşanmadığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Konunun takibindeyiz. İletişim anlamında hiçbir engel yok. Arkadaşlarımız konunun takibindeler. Bir yoğunluk oldu ama bizim alt yapımızı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadı."

Karaismailoğlu ve bareberindekiler Tokat'taki incelemelerini sürdürüyor.

(İHA)

Adil Karaismailoğlu, Hüseyin Keskin, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 08:49 Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
20:06
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:16:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]