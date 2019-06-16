Son Dakika Haberleri: Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı

9 dakika önce

Tokat çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]
Tokat çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 17.20 ila 20.00 saatlerinde Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:56 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]