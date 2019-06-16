Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı
9 dakika önce
Tokat çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:56 Kaynak: AA
çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 17.20 ila 20.00 saatlerinde Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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