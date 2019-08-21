Son Dakika Haberleri: Tokat için sağanak uyarısı
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Tokat için sağanak uyarısı

39 dakika önce

Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

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Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Tokat çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sağanak nedeniyle görülebilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:36 Kaynak: AA
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