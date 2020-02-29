Tokat idlib şehidi adem akın, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat idlib şehidi adem akın, toprağa verildi - Son Dakika

Tokat idlib şehidi adem akın, toprağa verildi

7 saat önce

İdlib şehidi Adem Akın, toprağa verildiSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30), memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib şehidi Adem Akın, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30), memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak köyüne götürüldü. Törenin yapılacağı alana getirilen şehit Akın'ın tabutuna sarılan yakınları, göz yaşlarını tutamadı.

Şehit Adem Akın için kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Aykut Tonbul, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık bin kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenaze namazını İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili kıldırdı.

Şehit Akın'ın cenazesi, daha sonra sağanak altında köy mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Tokat idlib şehidi adem akın, toprağa verildi

Piyade, Tokat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
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