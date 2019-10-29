Tokat ihtiyaç sahiplerine 'hızır' gibi yetişiyorlar

İhtiyaç sahiplerine 'hızır' gibi yetişiyorlar

Tokat'ta Vali Ozan Balcı tarafından hazırlanan Hızır Tokat projesi kapsamında oluşturulan ekipler, ziyaret ettikleri evlerdeki ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretiyor. Vali Balcı, Bu proje, insanların yaşamını kolaylaştırma, yüreğine dokunma projesi dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından 10 ay önce il genelinde Hızır Tokat projesi başlatıldı. Proje kapsamında oluşturulan ekipler, mahalle, belde ve köyleri gezerek vatandaşları ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde gözlem yapan ekipler evlerin ihtiyaçlarını belirliyor. İhtiyaçları belirlen ailelerin eksikleri de en geç 5 gün içerisinde tamamlanıyor.

Proje hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, Bizim devlet olarak asli görevlerimizden biri, fakiri, fukarayı, garibanı, gurebayı, biçareyi, yetimi, öksüzü kısacası Allah'tan başka bakacak kimsesi olmayanlara, 'nerede devlet, nerede milletin memurları' diyen kişilere karşı kucaklama projesi. Ama Hızır Projesi, sadece yardım projesi değil. Proje aynı zamanda insanların yaşamını kolaylaştırma, yüreğine dokunma projesidir. Bizim sahada sosyal inceleme görevlileri 104 ekibimiz arkadaşımız var. İkişerli takım yaptık biz bunları. Her takımda 52 kişi var. Sistem şu şekilde çalışıyor. Bütün kaymakamlarımızla, il ve ilçe müdürlerimizle toplantılarımızı yaptık. Ekiplerimiz bu dezavantajlı olarak nitelendirdiğimiz grupların evlerine gidiyorlar. Mahalle mahalle, kasaba kasaba, köy köy geziyorlar dedi.

'YÜREĞE DOKUNMA PROJESİ'

5 gün içerisinde insanların sorunlarının çözüldüğünü kaydeden Vali Balcı, Arkadaşlarımız problemi anında orada not ediyor. Yazılım işini geliştirdik ve 5 gün içerisinde bu insanların problemleri çözülmek zorunda. Güzel bir denetim ve takip sistemimiz var. Hızır Projesi bir, devlet büyüklerinin selamını götürme, iki, vatandaşa vatandaş gibi davranma, onları önemseme ayağına gitme, üç bizim devletimizin en asli görevlerinden bir tanesidir, aç açıkta kimseyi bırakmamak. Devletin bu konuda imanları yüksek. Sıkıntılar olabilir ama anında ulaşıyoruz, anında müdahale ediyoruz. Bu konuda kaynaklarımız var. Diğer en önemli konu ise kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırma. Yani kısacası Hızır Projesi yüreğe dokunma projesi. Onları sevme, sarmalama, kucaklama projesi. Devletin onların yanında olduğunu hissettirme projesi. Böyle güzel bir proje diye konuştu.

'HIZIR GİBİ YETİŞTİLER'

Geçirdiği trafik kazası sonrası, diz altı protez kullanan evli ve 2 çocuk babası İsmail Taştan (42) projeden kendisinin de yararlandığını belirterek, Evde oturuyordum, çat kapı geldiler. Tanımıyordum, buyur ettim, geldi oturdular. Beni aksarken gördüler. Ne olduğunu sordular. Ben de 'sağ diz altı protez kullanıyorum' dedim. Neden aksadığımı sordular. Protezin eskidiğini, yenisini alamadığımı söyledim. Eve gelen arkadaş bana yardımcı olacaklarını söyledi. Protezimi yaptırdılar, sıkıntısız bir şekilde geziyorum. Hızır gibi yetiştiler. Çok teşekkür ederim dedi.

Eşi Muzaffer Örten ile birlikte yaşayan Naile Örten (84) ise evinin temizliğini yapmakta zorluk çektiğini söyleyerek Şimdiye kadar biz bir yerden hizmet almadık, istemedik. Yani biz onları bulmadık onlar bizi buldular. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan hiç eksik etmesin, sağlık, sıhhat versin. Ben temizliğimi yapamıyordum. Geldiler, yaptılar. Allah razı olsun valimizden. Hepsinden Allah razı olsun ifadelerini kullandı.