Tokat İl Emniyet Müdürü Erdoğan, görevine başladı - Son Dakika

Tokat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Armağan Adnan Erdoğan görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Armağan Adnan Erdoğan, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Erdoğan, görevine başladı. Akşam saatlerinde Tokat'a gelen Erdoğan, emniyet müdürleri ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

1968 yılında Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde doğan Erdoğan, 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı olarak Bolu'da mesleğe başladı. Bolu, Bingöl, İzmir, Van, Bursa illerinde görev yaptıktan sonra 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görev yaptı. Edirne ve Bolu İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan 07.07.2021 tarihli kararname ile Tokat'a atandı. Erdoğan, evli ve 1 çocuk babası. - TOKAT