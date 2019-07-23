Son Dakika Haberleri: Tokat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
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Tokat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

15 dakika önce

Tokat'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Tokat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, System.String[]
Tokat'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR'un yılın altı ayındaki faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda denetleme kurulu denetim raporları incelenerek, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar tarafından İŞKUR Müdürlüğüne sunulan projeler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca ilin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak, ilin çeşitli sektör ve branştaki iş gücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere iş gücü piyasası analizlerinin yapılması konuları değerlendirildi.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ile kurul üyeleri katıldı.
Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:21 Kaynak: AA
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