Tokat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
15 dakika önce
Tokat'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:21 Kaynak: AA
'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Ozan Balcı
başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR
'un yılın altı ayındaki faaliyetleri değerlendirildi.
Toplantıda denetleme kurulu denetim raporları incelenerek, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar tarafından İŞKUR Müdürlüğüne sunulan projeler görüşüldü.
Toplantıda ayrıca ilin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak, ilin çeşitli sektör ve branştaki iş gücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere iş gücü piyasası analizlerinin yapılması konuları değerlendirildi.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ile kurul üyeleri katıldı.
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