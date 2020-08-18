Tokat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Tokat'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İŞKUR'un faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda, denetleme kurulu denetim raporları incelenerek, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar tarafından İŞKUR Müdürlüğüne sunulan projeler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca ilin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluşturmak, ilin çeşitli sektör ve branştaki iş gücü ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere iş gücü piyasası analizlerinin yapılması konuları değerlendirildi.

Toplantıya kurul üyeleri katıldı.