Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kitaplar Köyümde Kanatlasın" projesi ile çocuklar okumaya teşvik ediliyor

Kitap Tokat Projesi ekibinde yer alan öğretmenler "Kitaplar Köyümde Kanatlasın" adıyla şimdi köylere gidiyorlar.

Vali Dr. Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan Kitap Tokat Projesi üç yıldır 1 milyonun üzerinde kitap hediye ederek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş durumda. Proje kapsamında ilkler yaşanıyor. Türkiye'de örnek olarak yürütülen Kitap Tokat Projesi, pandemi döneminde PTT ile yapılan protokolle 75 bin kitap öğrencilerin adreslerine ücretsiz olarak teslim edildi. Ayrıca kitap okuma yarışmalarıyla çocuklar okumaya teşvik ediliyor. Okul öncesinden liseye tüm öğrenciler yarışmaya katılıyor.

Kitaba desteği her zaman sonsuz olan Vali Dr. Ozan Balcı'nın girişimleriyle ilimize kazandırılan Türkiye'nin ilk müstakil Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde her gün etkinlikler düzenleniyor. Özellikle okula gitmeyen çocuklar başta olmak üzere, okul öncesi eğitim kurumlarıyla iş birliği halinde kütüphaneye davet edilen çocuklara eğlenceli faaliyetler yapılıyor. Bu faaliyetlerin köylerde de yürütülmesi için Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen Kitap Tokat Projesi ekibinde yer alan öğretmenler "Kitaplar Köyümde Kanatlasın" adıyla şimdi köylere gidiyorlar. İlki Söngüt İlkokulunda gerçekleyen faaliyet ile anaokulu öğrencileri keyifli anlar yaşadı.

Projeye dair konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali şunları kaydetti: "Kütüphanemizden köylerdeki çocuk kalplere dokunmak için yola çıktığımız bu projemizde her şey çocuklar için, dedik. Hikayeler okuyup dramalar yapıyoruz. Montessori eğitimi kapsamında günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Masal atölyeleri kurup eğlenerek öğretmeyi, öğrenirken düşünmeyi sağlıyoruz. Çocuklarımıza hediye kitaplarımızı ellerimizle ulaştırmanın sevinci içindeyiz. Kitapları daha birçok köyümüzde kanatlandırmayı planlıyoruz. " Arzu Kaymak

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