Tokat İl Sağlık Müdürlüğünden "harita" açıklaması - Son Dakika

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, bazı internet sitelerinde yer alan "Sağlık Bakanlığı logolu haritada Aleviler fişlendi" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Tokat Almus Toplum Sağlığı Merkezinde görevli bir hekimin, merkezde asılı olan Almus ve köylerini gösteren haritanın fotoğrafını çektiği ve şahsi telefonundaki bu fotoğraf üzerinde değişiklikler yaptığı anlaşılmıştır. Hekim, beyanında, 'Almus ilçesinin kültürünü ve köylerin eski isimlerini öğrenebilmek için haritada bu değişiklileri yaptığını' ifade etmiştir. Haberlerde iddia edildiğinin aksine, müdürlüğümüzde ya da bağlı sağlık tesislerimizde böyle bir harita bulunmamaktadır. İlgili personel hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır."