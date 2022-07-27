Korona virüs mutasyona uğradı, vaka sayıları arttı - Son Dakika
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Korona virüs mutasyona uğradı, vaka sayıları arttı

27.07.2022 10:33
Korona virüs mutasyona uğradı, vaka sayıları arttı

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, korona virüsün mutasyona uğramasıyla beraber Omicron BA varyantının daha da bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, "Daha bulaşıcı olmasıyla vaka sayılarımız da arttı" dedi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, korona virüsün mutasyona uğramasıyla beraber Omicron BA varyantının daha da bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, "Daha bulaşıcı olmasıyla vaka sayılarımız da arttı" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ta da Covid-19 vakalarında bir artış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, korona virüsün mutasyona uğramasıyla beraber Omicron BA varyantının daha da bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, "Daha bulaşıcı olmasıyla vaka sayılarımız da arttı. Ama hastane yükümüz önceki salgının diğer pikleri gibi değil. İlçe hastanelerimizde ilimizin her noktasında testlerimiz yapılmakta" dedi.

"KALABALIK ALANLARDA MASKE TAKIN" UYARISI

Korona virüse karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Nergiz, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgından korunmak için birçok tedbir alınmakta. Bu tedbirler başta kalabalık alanlarda maske takmak olarak söyleyebiliriz. Yine maskenin yanında el hijyeni önemli. El hijyeni için elimizi yine sabunlu suyla yıkamamız gerekli. Ama bununla beraber tabii en önemlisi salgını bitirmenin ve salgını durdurmanın en önemli etkisi aşı. Aşı halen etkin. O noktada ilimizde bütün hastanelerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerimizde ve aile hekimliklerimizde aşı yapmaktayız. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Özellikle eksik aşılıları, aşı olmamışları ve hatırlatma dozu olmamış vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum" diye konuştu.

7 GÜN KARANTİNA UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Nergiz, korona virüs hastalarında 7 gün karantina uygulamasının devam ettiğine dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli tedbirleri noktasında ve algoritma noktasında sürekli bir güncelleme söz konusu. Pozitif vakalarımızda 7 gün karantinayı uygulamaya devam ediyoruz. Hastanelerde tedavi gören ağır ve daha sıkıntılı hastalarımıza ilaçla tedaviye başlıyoruz. Vatandaşlarımız hekimlerimizin önerisinin dışına çıkmasınlar" diye konuştu.

(Nurhan İçmez - İHA)

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Kaynak: İHA

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