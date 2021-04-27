Tokat'ın 600 yıllık geleneksel el baskısı kıyafetleri süslüyor - Son Dakika

Tokat'ta 600 yıllık geçmişi sahip geleneksel el baskısı, kıyafetlerde kendisine yer buluyor.

Geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan geleneksel desenlerle süslenen kıyafetler ilgi görüyor.

Kentte 15 yıldır yazmacılıkla uğraşan Hülya Üner, AA muhabirine, tahta baskının aynı zamanda usta öğreticiliğini yaptığını söyledi.

Tahta baskıyı Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığı kursta öğrendiğini anlatan Üner, kalıp oymayla başladığı işte zamanla ustalaştığını belirtti.

El baskısının kalıplarını genelde ıhlamur ağacından yaptıklarına işaret eden Üner, "Ihlamur ağacının özelliği boyayı alması daha hafif, daha kalıcı. Bizim için de en önemli bu. Diğer ağaçlar biraz daha ağır oluyor. Biz sürekli yumru ile çalışıyoruz. Hafif olması gerekiyor kalıbın. Ihlamur ağacının o kadar özelliği var ki...Çiçek vereni olacak, kuzeyde yetişeni olacak, sulak yerde olacak. Ağaç bu şekilde olduğu zaman kalıp oymaya elverişli oluyor." diye konuştu.

Ağaçların birer metre ara ile kesildiğini ve mumlandığını söyleyen Üner, "Güneş almayan ama sıcak bir ortamda örneğin depo gibi yerde bekletiyoruz bir sene. Bir seneden sonra hızarlatıp kalıp yapıyoruz. Kalıpları iki günde de yapıyoruz, bir ayda da yaptığımız oluyor. Bu ebatına ve inceliğine bağlı. Tokat'ta biz genellikle kalıpları ince kalem çalışıyoruz. Ondan dolayı da bayağı bir dikkat istiyor." dedi.

Üner, önceleri yazma ve sofra bezlerine el baskısı yaptıklarını son yıllarda el baskısını kıyafetlere uyguladıklarını ve daha çok talep gördüğünü dile getirdi.

El baskısına perdelerde ve yatak örtülerinde de talep olduğuna işaret eden Üner, şunları kaydetti:

"İnsanlar bir masa örtüsünü almaktansa el baskılı perdeleri veya kıyafetleri almak istiyor. Biz bayanlar kıyafete çok düşkünüz. Baskıyı her yerde kullanabiliyoruz. Biz toptan verdiğimiz için 30 ile 40 lira arasında el baskılı elbiseleri satıyoruz. Yaptığımız işçiliğe bağlı olarak 100 liraya kadar çıkıyor elbisenin fiyatı. Elbiselerden bir günde on tane de yapabiliyoruz. Günlük 20 tane de yaptığımız var. Bir tane de yaptığımız zamanlar oluyor. İşçiliğin ağırlığına göre. Pandemi dönemi olmasaydı talep çok fazlaydı. İşlerimiz bayağı yavaşladı. Ama yine talep var. İnternet üzerinden satışlarımız var."

Üner, ürettikleri el baskılı elbiseleri Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini sözlerine ekledi.