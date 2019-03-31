Tokat'ın Almus İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Özer...

Tokat'ın Almus ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Özer kazandı.

Tokat'ın Almus ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Özer kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Özer bin 615, AK Parti adayı Yüksel Mırzaoğlu bin 310, İYİ Parti adayı Mehmet Sıldıroğlu 12 oy aldı.



-Özer'in özgeçmişi-



Bekir Özer 1975 yılında Tokat'ın Almus ilçesinde doğdu.



Özer, polis olarak uzun süre çalıştı.

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