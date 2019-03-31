Son Dakika Haberleri: Tokat'ın Almus İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Özer...

Tokat'ın Almus İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Özer...

48 dakika önce

Tokat'ın Almus ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Özer kazandı.

Tokat'ın Almus İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Bekir Özer..., System.String[]
Tokat'ın Almus ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bekir Özer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Özer bin 615, AK Parti adayı Yüksel Mırzaoğlu bin 310, İYİ Parti adayı Mehmet Sıldıroğlu 12 oy aldı.

-Özer'in özgeçmişi-

Bekir Özer 1975 yılında Tokat'ın Almus ilçesinde doğdu.

Özer, polis olarak uzun süre çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:54 Kaynak: AA

MHP, Almus, Tokat, Bekir Özer, Güncel
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