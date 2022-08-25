Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonundan temin edilen pullu sazan yavrularının Tokat'taki baraj, göl ve göletlere bırakılması çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Çatak Sulama Göleti'ne 10 bin yavru sazan salındı - Son Dakika

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