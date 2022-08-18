Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı - Son Dakika
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Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı

18.08.2022 18:59
Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı

TOKAT'ın Almus ilçesinde hayvancılık yapan ailesine yardım eden öğretmen Sadık İskender, arazide doğum yapan ineğin buzağısını sırtında taşıyarak ahıra getirdi.

TOKAT'ın Almus ilçesinde hayvancılık yapan ailesine yardım eden öğretmen Sadık İskender, arazide doğum yapan ineğin buzağısını sırtında taşıyarak ahıra getirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Sadık İskender, tatilde Almus'ta yaşayan ailesinin yanına gitti. Cihet Gürgenlik Yaylasında hayvancılık yapan ailesine yardım eden İskender, hamile ineğin ahıra dönmemesi üzerine ormanda arama yaptı. İneği doğum yapmış halde bulan öğretmen, yürümekte güçlük çeken buzağıyı çuvala koyup sırtında ahıra kadar taşıdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Doğum yapan ineğin öğretmenin sırtındaki yavrusunu takip ettiği anlar ise dikkat çekti.


YORUMLAR
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Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı Buzağıyı sırtında taşıdığı anlar izleyenleri duygulandırdı
Kaynak: DHA

İskender, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı - Son Dakika

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