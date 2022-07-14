Tokat'ın altın kemerli güreş "Hanımağası" - Son Dakika
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Tokat'ın altın kemerli güreş "Hanımağası"

14.07.2022 10:51
Tokat'ın altın kemerli güreş "Hanımağası"

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hasime Yıldırım, üç kez güreş ağalığını kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hasime Yıldırım, üç kez güreş ağalığını kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

Yıldırım, geçen ay Niksar Belediyesince düzenlenen 4. Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri'nde 400 bin lira ile güreş ağalığını kazandı. Yıldırım, böylece üçüncü güreş ağalığını elde ederek altın kemerin de sahibi oldu.

Hasime Yıldırım, AA muhabirine, yıllarca ebelik yaptıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

Oğlunun bazı güreşçilere sponsorluk yaptığını dile getiren Yıldırım, "Oğlumun sponsorluğunu yaptığı çocukları görünce heyecanlanıyordum. Çocukları kendi evlatlarım gibi görmeye başladım. Onları ve güreşleri çok sevdim. Böylece güreş ağası olmaya karar verdim. Güreşen çocuklarımı da çok seviyorum." dedi.

Güreş ağası olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Yıldırım, "Çevrem beni memnun edici sözler söylüyor. Mutlu oluyorum. Oğlum ve eşimle gurur duyuyorum. Onlar olmazsa ben ağalığı yapamam. Onlar en büyük destekçim. Kadınların da ağalık yarışına katılmalarını istiyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın altın kemerli güreş 'Hanımağası' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ın altın kemerli güreş "Hanımağası" - Son Dakika
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