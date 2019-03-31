Son Dakika Haberleri: Tokat'ın Artova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Lütvü...

Tokat'ın Artova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Lütvü...

2 saat önce

Tokat'ın Artova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Lütvü Yalçın kazandı.

Tokat'ın Artova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Lütvü..., System.String[]
Tokat'ın Artova ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Lütvü Yalçın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Lütvü Yalçın bin 351, MHP adayı Mahmut Gülhan bin 292, İYİ Parti adayı Serkan Karataş 34 oy aldı.

Yalçın'ın öz geçmişi -

Yalçın, Tokat'ın Artova ilçesinde 1973 yılında doğdu.

Yalçın, uzun süre öğretmen olarak çalıştı.

Artova Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Yalçın, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Lütvü Yalçın, AK Parti, Tokat, Artova, Güncel
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