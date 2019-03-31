Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Tunçel kazandı.
Tokat
'ın Başçiftlik
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Murat Tunçel
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Tunçel bin 324, MHP
adayı Mustafa Öztürk
bin 70 oy aldı.
Tunçel'in özgeçmişi -
1966 yılında Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğdu.
Tunçel, uzun süre memur olarak çalıştı.
Murat Tunçel, Başçiftlik Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
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