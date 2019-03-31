Son Dakika Haberleri: Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Tunçel kazandı.

Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Murat Tunçel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Tunçel bin 324, MHP adayı Mustafa Öztürk bin 70 oy aldı.

Tunçel'in özgeçmişi -

1966 yılında Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğdu.

Tunçel, uzun süre memur olarak çalıştı.

Murat Tunçel, Başçiftlik Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

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