Edinilen bilgiye göre Başçiftlik ilçesine bağlı Dağüstü köyünde esrar maddesi yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda 84 kök hint kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili olarak da 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Başçiftlik, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta 84 kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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