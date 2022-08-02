3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu - Son Dakika
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3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu

02.08.2022 12:13

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Osman Başol (78), ekipler tarafından ormanda bulundu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Osman Başol (78), ekipler tarafından ormanda bulundu.

Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan Alzheimer hastası Osman Başol, 30 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, aynı gün belde çevresi ile ormanda arama başlattı. Osman Başol, bugün sabah saatlerinde belde yakınındaki ormanda bulundu. Bitkin düştüğü görülen Başol, sağlık kontrolü için ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Tanoba, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 gündür kayıp Alzheimer hastası, ormanda bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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