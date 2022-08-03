Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı

03.08.2022 12:31
Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde açıkta bırakılan gübre yığınına batan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde açıkta bırakılan gübre yığınına batan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kelkit Mahallesi'nde çobanlık yapan Kemal Bolat'ın ineği yakınlarda bulunan gübre yığınına saplandı.

Kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkaramayan Bolat, durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, belediyeye ait iş makinelerinin de yardımıyla ineği yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Kemal Bolat, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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