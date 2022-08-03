Olay yerine sevk edilen ekipler, belediyeye ait iş makinelerinin de yardımıyla ineği yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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