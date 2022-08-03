TOKAT'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kelkit Mahallesi yakınlarındaki organize sanayi bölgesi civarında bugün saat 10.00 sıralarında Kemal Bolat'a ait inek balçığa saplandı. Bolat, mahsur kalan ineği kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekibi, iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarla ineği kurtarıp sahibine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › BALÇIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika