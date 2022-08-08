Barajın kapakları açıldı, 7 kişi çayda mahsur kaldı - Son Dakika
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Barajın kapakları açıldı, 7 kişi çayda mahsur kaldı

08.08.2022 20:54
Barajın kapakları açıldı, 7 kişi çayda mahsur kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde barajın kapaklarının açılması nedeniyle Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde barajın kapaklarının açılması nedeniyle Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Tepekışla köyünde 7 kişi Kelkit Çayı üzerinde bulunan adacığa çıktı. Tepekışla Barajı'nın kapaklarının açılmasının ardından bir anda su seviyesi yükseldi. Adacıkta mahsur kalanların imdadına ihbar üzerine olay bölgesine yakın yerde trafik devriye görevi yapan jandarma trafik timi yetişti. Baraj yönetimi ile görüşülerek kapakların tekrar kapanması sağlandı. Su seviyesinin eski durumuna gelmesinin 2 saat süreceği bilgisi üzerine Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, 112 ekipleri, Erbaa Belediyesi ile koordineli şekilde adacıkta mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Erbaa Belediyesine ait bot ile 7 kişi mahsur kaldıkları adacıktan alındı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Erbaa, Tokat, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Barajın kapakları açıldı, 7 kişi çayda mahsur kaldı - Son Dakika

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