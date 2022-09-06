Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir 'in kullandığı 60 ER 134 plakalı makam aracına akşam saatlerinde Erbaa-Tanoba yolu Koçak köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Vural Özdemir, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta belde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı - Son Dakika

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