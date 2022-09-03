HES barajında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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HES barajında erkek cesedi bulundu

03.09.2022 23:47
HES barajında erkek cesedi bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajında erkek cesedi bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tepekışla HES barajında balıkçılar su içinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden çıkan kıyafetlerde yapılan incelemede 31 Ağustos'ta ailesi tarafından kayıp olarak başvurusu yapılan İ.K.'ya (72) ait avcılık belgesi çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Jandarma, Erbaa, Tokat, HES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HES barajında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: HES barajında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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